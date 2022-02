Pechino 2022, 50 km sci di fondo: De Fabiani non gareggia (Di sabato 19 febbraio 2022) I Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 sono terminati per Francesco De Fabiani. Il 28enne valdostano infatti, non prenderà parte alla 50 km di sci di fondo a tecnica libera con partenza in linea, ultima prova della disciplina a Pechino. I motivi sono molteplici, a partire dall’alternaza di risultati che hanno visto il Defa fare fatica nelle ultime uscite tra staffetta e sprint a squadre. Dopo un buon inizio di Giochi, con l’8º posto nello skiathlon e il 18º nella 15 km a tecnica classica, il fondista azzurro ha visto le proprie forze arrivare al lumicino. Per giunta, la 50 km si disputa in tecnica libera, non proprio la specialità di De Fabiani, specialista soprattutto in classica. L’Italia all’ultima gara si presenterà con due soli atleti: Giandomenica Salvadori e Paolo ... Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) I Giochi Olimpici invernali disono terminati per Francesco De. Il 28enne valdostano infatti, non prenderà parte alla 50 km di sci dia tecnica libera con partenza in linea, ultima prova della disciplina a. I motivi sono molteplici, a partire dall’alternaza di risultati che hanno visto il Defa fare fatica nelle ultime uscite tra staffetta e sprint a squadre. Dopo un buon inizio di Giochi, con l’8º posto nello skiathlon e il 18º nella 15 km a tecnica classica, il fondista azzurro ha visto le proprie forze arrivare al lumicino. Per giunta, la 50 km si disputa in tecnica libera, non proprio la specialità di De, specialista soprattutto in classica. L’Italia all’ultima gara si presenterà con due soli atleti: Giandomenica Salvadori e Paolo ...

