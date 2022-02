LIVE Svezia-Gran Bretagna curling, Finale Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Edin in vantaggio 3-2 all’intervallo (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.09 In corso una pausa di qualche minuto prima del sesto end della Finale. 9.07 Nessuna sorpresa negli ultimi tiri. Mano nulla! Sempre 3-2 Svezia (con il martello) dopo cinque end, a metà partita. 9.05 Casa completamente vuota a tre tiri dalla fine (per entrambe le squadre). La Svezia non è interessata a marcare un solo punto e opterà per la mano nulla, conservando così il martello anche nel sesto end. 9.03 Strepitoso Wranaa!!! Con un solo tiro riesce a spazzare via tutte e quattro le stone presenti in casa!! Si va verso la mano nulla a questo punto. 9.01 Gran Bretagna che prova a chiudere il centro con i primi tiri della mano, per costringere la Svezia ad un solo punto. 8.58 Adesso sarà però la ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.09 In corso una pausa di qualche minuto prima del sesto end della. 9.07 Nessuna sorpresa negli ultimi tiri. Mano nulla! Sempre 3-2(con il martello) dopo cinque end, a metà partita. 9.05 Casa completamente vuota a tre tiri dalla fine (per entrambe le squadre). Lanon è interessata a marcare un solo punto e opterà per la mano nulla, conservando così il martello anche nel sesto end. 9.03 Strepitoso Wranaa!!! Con un solo tiro riesce a spazzare via tutte e quattro le stone presenti in casa!! Si va verso la mano nulla a questo punto. 9.01che prova a chiudere il centro con i primi tiri della mano, per costringere laad un solo punto. 8.58 Adesso sarà però la ...

