LIVE Speed skating, Mass Start Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Giovannini vola in Finale! Ora Lollobrigida (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.28: Alle 08.45 cominceranno le semifinali della Mass Start donne. 08.25: Giovannini, Lee, Wenger, Odor, Belchois, Tsuchiya, Mantia e Bergsma i qualificati per la Finale. Sarà un atto conclusivo a cui non prenderà parte il russo Zakharov, caduto nel corso della fase centrale. 08.23: UN GRANDE ANDREA Giovannini! Bravissimo l’azzurro a mettersi in scia al coreano Lee e i due alla fine della fiera hanno permesso al gruppo di riprendere i fuggitivi Belchois e Tsuchiya, esausti nell’ultimo giro. L’azzurro allo sprint ha vinto la seconda semifinale. 08.21: Belchois e Tsuchiya hanno un vantaggio importante che potrebbe portare al giro completo e per questo le prime due posizioni sarebbero già prenotate. Ne restano sei per il pass in Finale. 8.19: ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.28: Alle 08.45 cominceranno le semifinali delladonne. 08.25:, Lee, Wenger, Odor, Belchois, Tsuchiya, Mantia e Bergsma i qualificati per la Finale. Sarà un atto conclusivo a cui non prenderà parte il russo Zakharov, caduto nel corso della fase centrale. 08.23: UN GRANDE ANDREA! Bravissimo l’azzurro a mettersi in scia al coreano Lee e i due alla fine della fiera hanno permesso al gruppo di riprendere i fuggitivi Belchois e Tsuchiya, esausti nell’ultimo giro. L’azzurro allo sprint ha vinto la seconda semifinale. 08.21: Belchois e Tsuchiya hanno un vantaggio importante che potrebbe portare al giro completo e per questo le prime due posizioni sarebbero già prenotate. Ne restano sei per il pass in Finale. 8.19: ...

