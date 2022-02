La diplomazia “sottomarina” di Pechino

(Di sabato 19 febbraio 2022) Lacinese si muove nelle profondità del Pacifico, a bordo dei sottomarini del Dragone che mirano a rifornire gli arsenali di numerose potenze minori dell’Indo-Pacifico, e non solo. I piani dellacinese sembrano essere stati captati dai sonar della Germania, e una nuova partita geopolitica rischia di imporsi in quell’angolo dello scacchiere che InsideOver.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : diplomazia sottomarina

Inside Over

... e una nuova partita geopolitica rischia di imporsi in quell'angolo dello scacchiere che [...] Continua a leggere The post La" di Pechino appeared first on ...... ma l'ambizione è di farlo con il gasdotto Eastmed : un mega - condutturadi 1.300 ... spiega a Insideover Sherif el Sebaie, esperto egiziano diculturale e relazioni ...Il ministro degli esteri russo Lavrov ha negato questa ipotesi. Il Cremlino accusa Washington: "Isteria al suo apogeo, obiettivo è provocare" ...In una situazione così esplosiva, la Tass riferisce che un sottomarino Usa è stato intercettato oggi ... Antony Blinken. Il capo della diplomazia di Mosca, riporta l'agenzia Reuters citando un ...