Advertising

sportli26181512 : Juve, De Jong allontana l'addio al Barcellona: 'Qui sono felice, spero di esserlo ancora a lungo': Frenkie de Jong,… - ParliamoDiNews : Juve, De Jong allontana l`addio al Barcellona: `Qui sono felice, spero di esserlo ancora a lungo` | Mercato |… - MondoBN : MERCATO, De Jong allontana la Juve: “Voglio restare al B - junews24com : Calciomercato Juve, un obiettivo annuncia il suo futuro. La decisione - - JSELLOCO95 : @MaryDiDio2 Ciao secondo me la juve inizierà a cambiare quando a centrocampo inserirà centrocampisti fisici e offen… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Jong

Calciomercato.com

Commenta per primo Frenkie de, accostato anche alla Juventus nell'ultima finestra di mercato, allontana l'addio al Barcellona . Il centrocampista olandese ha parlato al Guardian : 'Sono molto felice di essere al Barcellona. ...... aprendo la strada allache da tempo segue l'ex Lanciere. Ma c'è molto di più. Juventus, incontro con l'agente di De: la richiesta del Barcellona Frenkie De© LaPresseIn estate si ...Il centrocampista del Barcellona Frenkie De Jong è stato spesso accostato alla Juventus. Tuttavia è stato lo stesso centrocampista in un'intervista a The Guardian ad allontanare le voci su un suo ...Frenkie De Jong, centrocampista del Barcellona accostato anche alla Juventus, non ha alcuna intenzione di lasciare la catalogna e ne ha parlato in un'intervista al The Guardian: "Sono molto felice di ...