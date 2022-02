Immissioni in ruolo da prima fascia GPS: nel 2022 solo per sostegno, no posto comune (Di sabato 19 febbraio 2022) Immissioni in ruolo anno scolastico 2021/22: siamo in pieno inverno e i giochi sono tutti da fare, compresi i concorsi. Da quello ordinario per infanzia e primaria in pieno svolgimento, all'ordinario per la secondaria, al nuovo concorso straordinario per docenti con servizio, al concorso educazione motoria alla primaria. Ma il parterre delle assunzioni potrà arricchirsi anche dell'eventuale scorrimento delle GPS di prima fascia, solo per i posti sostegno, laddove rimangano posti liberi dalle procedure ordinarie. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 19 febbraio 2022)inanno scolastico 2021/22: siamo in pieno inverno e i giochi sono tutti da fare, compresi i concorsi. Da quello ordinario per infanzia eria in pieno svolgimento, all'ordinario per la secondaria, al nuovo concorso straordinario per docenti con servizio, al concorso educazione motoria allaria. Ma il parterre delle assunzioni potrà arricchirsi anche dell'eventuale scorrimento delle GPS diper i posti, laddove rimangano posti liberi dalle procedure ordinarie. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Immissioni in ruolo da prima fascia GPS: nel 2022 solo per sostegno, no posto comune - SindacatoAsset : Immissioni in ruolo per chi è in prima fascia GPS: chi riguarda - AniefTorino : Anief su Scuola Informa - Aggiornamento GPS, nuove immissioni in ruolo straordinarie anche per il 2022/23? - scuolainforma : Aggiornamento GPS, nuove immissioni in ruolo straordinarie anche per il 2022/23? - orizzontescuola : Immissioni in ruolo da graduatorie tardive concorso straordinario, richiesta retrodatazione giuridica al 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Immissioni ruolo Gps, novità in arrivo dal "milleproroghe" Novità in tema di immissioni in ruolo Altra novità di sicuro interesse, riguarda la proroga delle immissioni in ruolo da I fascia delle Gps relativamente ai posti di sostegno. Dopo la procedura ...

Aggiornamento graduatorie supplenze provinciali e concorso docenti Stem. Interviene la deputata Villani Come sottolineato per chi ha raggiunto o superato il punteggio minimo previsto nel concorso per docenti Stem, saranno dunque garantite le immissioni in ruolo da graduatoria di merito delle procedure ...

Immissioni in ruolo da prima fascia GPS: nel 2022 solo per sostegno, no posto comune Orizzonte Scuola Schwa, i dieci motivi per cui ho promosso la petizione contro la vocale ‘inclusiva’ Ecco le dieci ragioni per le quali ritengo inaccettabile l’immissione dello schwa, nel suo ruolo di vocale neutra portatrice d’“inclusività”, nell’italiano corrente. 1. Serio pericolo di ...

Gps, novità in arrivo dal “milleproroghe” Novità in tema di immissioni in ruolo Altra novità di sicuro interesse, riguarda la proroga delle immissioni in ruolo da I fascia delle Gps relativamente ai posti di sostegno. Dopo la procedura ...

Novità in tema diinAltra novità di sicuro interesse, riguarda la proroga delleinda I fascia delle Gps relativamente ai posti di sostegno. Dopo la procedura ...Come sottolineato per chi ha raggiunto o superato il punteggio minimo previsto nel concorso per docenti Stem, saranno dunque garantite leinda graduatoria di merito delle procedure ...Ecco le dieci ragioni per le quali ritengo inaccettabile l’immissione dello schwa, nel suo ruolo di vocale neutra portatrice d’“inclusività”, nell’italiano corrente. 1. Serio pericolo di ...Novità in tema di immissioni in ruolo Altra novità di sicuro interesse, riguarda la proroga delle immissioni in ruolo da I fascia delle Gps relativamente ai posti di sostegno. Dopo la procedura ...