Giordano Bruno | un filosofo controcorrente

(Di sabato 19 febbraio 2022) di Olga Chieffi “Non temete di nuotare contro il torrente. È di un’anima sordida pensare come il volgo, solo perché il volgo è in maggioranza”. E’ questa una delle tante scintille del pensiero di, che oggi, a distanza di soli due giorni dal rogo di Campo dei Fiori, verrà ricordato a Campagna, nei luoghi ove ilpare abbia concluso il noviziato e celebrato la sua prima messa. Il raduno bruniano, organizzato dall’Istituto Teresa Confalonieri e dall’associazione “” di Campagna, che si svolgerà presso il Museo della Memoria e della Pace, ove è situato all’ultimo piano, anche il Museo Civico dedicato alè stato fortemente voluto dal Dirigente Scolastico Gianpiero Cerone, che ha ritenuto opportuno dedicare un tributo ad uno dei più grandi ...

elio_vito : PS: La proposta di legge è stata presentata proprio il 17febbraio, anniversario del rogo di Giordano Bruno... - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #17febbraio 1600 Giordano Bruno è arso vivo sul rogo. In Campo de' Fiori a Roma.… - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #17febbraio 1600; #GiordanoBruno già condannato per eresia è arso vivo sul rogo a Campo de' Fiori a Ro… - CondeIdalina : RT @InchiostroSimp: «La libertà di pensiero è più forte della tracotanza del potere.» Giordano Bruno Il #17febbraio 1600 fu bruciato vivo… - ildecimouomo : RT @elio_vito: PS: La proposta di legge è stata presentata proprio il 17febbraio, anniversario del rogo di Giordano Bruno... -

Ultime Notizie dalla rete : Giordano Bruno

diCasiraghi Una complementarietà che si è protratta nei decenni. Il duo pianistico Canino - ... Antonio Ballista eCanino si incontrarono al Conservatorio di Milano nella stessa classe ...La citazione dei manifestanti va a scomodare le gesta di, del quale ricorre il 422mo anniversario dalla morte: "Ma oggi nelle fiamme del rogo bruciamo le certificazioni e non il libero ...Ora Giordano Brno, come se qualcuno volesse mandarli al rogo. Torce accese, green pass dati alle fiamme e un moderno Giordano Bruno che invita a bruciare il certificato verde “per cambiare il corso ...Ieri, dieci giorni dopo l’intervista al Corriere - in cui sosteneva che la sua proposta per il 2023 non fosse stata considerata -, il gran visir del Vittoriale Giordano Bruno Guerri è stato ...