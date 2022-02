Fiat e non solo - Aria di samba: i modelli "brasiliani" non disponibili in Europa FOTO GALLERY (Di sabato 19 febbraio 2022) Nel 2021 in Brasile sono state vendute oltre 1,55 milioni di auto, a cui si sono affiancati più di 416 mila veicoli commerciali, tra i quali non manca il pick-up Fiat Strada, in assoluto il mezzo a quattro ruote con più immatricolazioni all'ombra del Cristo Redentore. Del resto, proprio il marchio Fiat è quello più gettonato nel Paese sudamericano: se consideriamo la somma tra i mezzi da lavoro e le normali vetture, oltre un veicolo su cinque (21,8%) di quelli consegnati lo scorso anno ha i loghi della Casa di Torino. Una lotta europea. Se invece ci limitiamo ad analizzare il solo settore delle automobili, a prevalere è la Volkswagen, che nello scorso anno ha raggiunto una quota del 17,2% del mercato, contro il 14,5% del costruttore italiano, al contrario imbattibile tra i veicoli commerciali: in questo caso la fetta è del 49% (dati ... Leggi su quattroruote (Di sabato 19 febbraio 2022) Nel 2021 in Brasile sono state vendute oltre 1,55 milioni di auto, a cui si sono affiancati più di 416 mila veicoli commerciali, tra i quali non manca il pick-upStrada, in assoluto il mezzo a quattro ruote con più immatricolazioni all'ombra del Cristo Redentore. Del resto, proprio il marchioè quello più gettonato nel Paese sudamericano: se consideriamo la somma tra i mezzi da lavoro e le normali vetture, oltre un veicolo su cinque (21,8%) di quelli consegnati lo scorso anno ha i loghi della Casa di Torino. Una lotta europea. Se invece ci limitiamo ad analizzare ilsettore delle automobili, a prevalere è la Volkswagen, che nello scorso anno ha raggiunto una quota del 17,2% del mercato, contro il 14,5% del costruttore italiano, al contrario imbattibile tra i veicoli commerciali: in questo caso la fetta è del 49% (dati ...

Si è trattato di un violento scontro frontale tra 2 auto , una Fiat Qubo e una Fiat Punto.

Fiat 500 elettrica, accordo tra Leasys e WeRoad - FormulaPassion.it ... e soprattutto con Fiat 500 Elettrica. Specializzata in soluzioni di noleggio e di abbonamento all'... che rappresenta la community di giovani traveller più grande d'Europa, nota per i suoi viaggi non ...

Auto brasiliane: i modelli non disponibili in Europa

Nuova Fiat Panda: tutto quello che sappiamo La nuova Fiat Panda sarà un modello fondamentale per il futuro della principale casa automobilistica italiana. La vettura con la sua futura generazione cambierà radicalmente la sua natura. Si parla ...

