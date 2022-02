Draghi - Putin: incontro che non ha ancora una data (Di sabato 19 febbraio 2022) Il fronte internazionale rende ancora più necessaria la stabilità del governo italiano. 'Ho un governo bellissimo' ha detto il premier smorzando le polemiche. Barra del timone dritta per i ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 19 febbraio 2022) Il fronte internazionale rendepiù necessaria la stabilità del governo italiano. 'Ho un governo bellissimo' ha detto il premier smorzando le polemiche. Barra del timone dritta per i ...

MediasetTgcom24 : Ucraina, Draghi: 'Il presidente Putin ha chiesto di incontrarmi' #nato #mariodraghi #ucraina #putin… - marcodimaio : Nella delicata crisi tra #Ucraina e #Russia il Presidente #Draghi incontrerà il Presidente #Putin per continuare a… - repubblica : Crisi Ucraina, Draghi: “Italia più esposta alle sanzioni”. E il premier stringe i tempi dell'incontro con Putin [da… - SimoneBodio : @GermanoDottori Concordo, peraltro proprio per questo non a caso Putin ha chiesto a Draghi di assumere un ruolo di… - annaracanelli1 : RT @mariolavia: ===Draghi, il colloquio è stato richiesto da Putin -