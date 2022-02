Cinema, una statua per Massimo Troisi nell’anniversario della nascita: il ricordo nella sua San Giorgio a Cremano (Di sabato 19 febbraio 2022) Una targa e una statua per ricordare Massimo Troisi. Così San Giorgio a Cremano, città natale dell’indimenticato attore e regista, ha voluto celebrare l’anniversario della sua nascita. Il monumento, che ritrae Troisi e la storica bicicletta de ‘Il Postino’, si trovava all’interno delle Fonderie Righetti. Ora, restaurata, è stata posizionata nella piazza che già porta il suo nome, davanti al murale a lui dedicato. Durante la cerimonia, a cui hanno partecipato il sindaco Giorgio Zinno e altri rappresentati delle istituzioni tra cui il responsabile dell’Ufficio “Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente” della Regione Campania Bruno Cesario, è stata scoperta anche una targa sulla ... Leggi su ildenaro (Di sabato 19 febbraio 2022) Una targa e unaper ricordare. Così San, città natale dell’indimenticato attore e regista, ha voluto celebrare l’anniversariosua. Il monumento, che ritraee la storica bicicletta de ‘Il Postino’, si trovava all’interno delle Fonderie Righetti. Ora, restaurata, è stata posizionatapiazza che già porta il suo nome, davanti al murale a lui dedicato. Durante la cerimonia, a cui hanno partecipato il sindacoZinno e altri rappresentati delle istituzioni tra cui il responsabile dell’Ufficio “Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente”Regione Campania Bruno Cesario, è stata scoperta anche una targa sulla ...

Advertising

FicarraePicone : Oggi esce nelle sale un film da noi coprodotto “Una femmina” di Francesco Costabile, tratto dal libro di Lirio Abb… - MarvelNewsIT : Entra in una nuova dimensione. Guarda il trailer ufficiale di #DoctorStrange nel Multiverso della Follia. Dal 4 Mag… - emergenzavvf : #13febbraio, 39 anni fa l’#incendio del cinema Statuto a #Torino. Dopo quella drammatica esperienza cambiarono le n… - vv0raz : palese che pizza liquirizia fa la stessa fine di titane nel cinema a una sala due mesi dopo l’uscita ufficiale io fino a che punto……… - AndreaMontana77 : RT @AuroraLittleSun: I ristoranti sono vuoti, il cinema è in crisi, motivo per cui sono state chiuse 500 sale, anche i centri estetici iniz… -