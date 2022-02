Ascolti tv venerdì 18 febbraio 2022

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 19 febbraio 2022) Chi ha vinto la battaglia dello share in prima serata? Chi ha dominato glitv in prime time di ieri18? Su RaiUno avrà prevalso ancora il talent canoro per vip Il Cantante Mascheratodi Milly Carlucci, o sarà superata la coppia Vanessa Incontrada – Francesco Arca su Canale 5. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.