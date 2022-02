Ascolti tv ieri, venerdì 18 febbraio, dati auditel e share: chi ha vinto? (Di sabato 19 febbraio 2022) Ecco gli Ascolti tv di ieri venerdì 18 febbraio 2022: chi ha vinto la sfida dell’auditel tra la fiction Fosca Innocenti su Canale 5 e la nuova edizione de Il Cantante Mascherato su Rai 1? Una gara all’ultimo sangue per il venerdì sera della tv italiana. Ecco tutti i dati di ieri compresi di share. Leggi... Leggi su donnapop (Di sabato 19 febbraio 2022) Ecco glitv di182022: chi hala sfida dell’tra la fiction Fosca Innocenti su Canale 5 e la nuova edizione de Il Cantante Mascherato su Rai 1? Una gara all’ultimo sangue per ilsera della tv italiana. Ecco tutti idicompresi di. Leggi...

Advertising

infoitcultura : Ascolti tv ieri venerdì 18 febbraio 2022: share il cantante mascherato, Fosca Innocenti-Dati Auditel - Michela54092474 : @lupoferoce8 Purtroppo due settimane quindi fino al 28. Almeno che visti gli ascolti anche di ieri non decidono di mandarlo via prima. - ClaudiaMarchio9 : RT @Barbara24367112: Il @GrandeFratello ha perso gli ascolti ieri sera che soddisfazione ha fatto il 19,6 % fin troppo se scende ancora e… - Poooisonivy : Ieri sera salvato vita di una ragazza triste per amore 'Fammi vedere che musica ascolti..... Mmmmmm no, no, no.....… - Salvato40499527 : RT @carmen_cupini: ?????? Soleil??@Barbara24367112Il @GrandeFratello ha perso gli ascolti ieri sera che soddisfazione ha fatto il 19,6 % fin… -