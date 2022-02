Ultime Notizie Roma del 18-02-2022 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla relazione da parte di Francesco Vitale in studio aumenta la tensione tra Russia e Stati Uniti mentre si combatte nell’ombra scambi di artiglieria reciproche accuse fra le truppe e ucraine i separatisti filorussi la Russia dovrà reagire In mancanza di una disponibile negli Stati Uniti a discutere delle garanzie alla propria sicurezza dice la prof che chiede agli Stati Uniti ritiro di tutte le forze le armi del sud-est Europa didattici secondo i vostri Journal Mosca avrebbe portato allo non le prove del genocidio della popolazione Sto finendo una TAC Russo in Ucraina è possibile nei prossimi giorni A Serie B e noi l’abbiamo ho ragione di credere che la Russia stia preparando un operazione sotto falsa bandiera link la Russia potrebbe inventare attacchi terroristici un attacco con armi chimiche eliminare false fosse comuni ...