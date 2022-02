Totò Cascio | “A Occhi Aperti” | il cortometraggio che racconta la malattia dell’attore

(Di venerdì 18 febbraio 2022)è il protagonista del“A” prodotto da Movimento Film e Rai Cinema per Fondazione Telethon: diretta da Mauro Mancini la pellicola è incentrata sulladel quale è affetto l’attore ovvero la retinite pigmentosa. Oggi il vincitore del BAFTA 1991 come Miglior Attore Non Protagonista sarà tra gli ospiti di “Oggi E’ Un Altro Giorno” a partire dalle 14:00 su Raiuno, dove si racconterà alla padrona di casa del salotto pomeridiano Serena Bortone. Lo scorso dicembre è stato rilasciato il documentario dovela storia della suanei luoghi dove da bambino l’avevano visto nei panni di Salvatore Di Vita nel film “Nuovo Cinema ...

oggi 42enne - . . "Ci sono stati non giorni, ma anni in cui le mie ore trascorrevano nell'attesa della notte. Non vedevo l'ora di chiudere i conti con la veglia, desideravo che il giorno ...Lo ha detto l' attore, intervenendo alla presentazione della seconda edizione del social talk TheRareside - Storie ai confini della rarità, ideato da Osservatorio malattie rare in vista ...