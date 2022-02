Scuola, gli studenti in piazza per protestare contro «alternanza, maturità e repressione» (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo la morte di Giuseppe Lenoci, lo studente marchigiano morto in un incidente stradale durante uno stage, e dopo gli scontri che hanno fatto seguito alla morte di Lorenzo Parelli, lo studente 18enne friulano morto sul lavoro nell’ultimo giorno del tirocinio in azienda, gli studenti e le studentesse di tutta Italia scenderanno oggi in piazza per protestare contro «alternanza, maturità e repressione subita», come riferito dagli organizzatori del Fronte della gioventù comunista. Il Viminale teme che possano nuovamente verificarsi duri scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Tant’è che la ministra Luciana Lamorgese, nei giorni scorsi, ha inviato una direttiva a tutti i prefetti sollecitando un intervento preventivo al fine di garantire, da un lato, il regolare ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo la morte di Giuseppe Lenoci, lo studente marchigiano morto in un incidente stradale durante uno stage, e dopo gli scontri che hanno fatto seguito alla morte di Lorenzo Parelli, lo studente 18enne friulano morto sul lavoro nell’ultimo giorno del tirocinio in azienda, glie le studentesse di tutta Italia scenderanno oggi inpersubita», come riferito dagli organizzatori del Fronte della gioventù comunista. Il Viminale teme che possano nuovamente verificarsi duri scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Tant’è che la ministra Luciana Lamorgese, nei giorni scorsi, ha inviato una direttiva a tutti i prefetti sollecitando un intervento preventivo al fine di garantire, da un lato, il regolare ...

Advertising

SkyTG24 : Alternanza scuola-lavoro, gli studenti tornano in piazza: manifestazioni in oltre 40 città - repubblica : Molestie a Cosenza, la preside abbandona la scuola: gli studenti esultano [di Corrado Zunino] - adiafora_ : So che è un parere minoritario ma a me il liceo manca moltissimo e darei molti anni di vita per le mattine in cui a… - saluti37 : RT @RaiNews: Dopo la tragica morte di Giuseppe Lenoci, il 16enne vittima di un incidente stradale durante uno stage, gli studenti manifesta… - CatiaPBright : RT @1nessuno100mil2: L'aristocratica deputata del @pdnetwork che dice 'si vaccinassero' a chi gli fa notare che i bambini non possono andar… -