Sci freestyle | Pechino 2022 | Eileen Gu domina l’halfpipe | doppietta d’oro per la modella cinese

(Di venerdì 18 febbraio 2022) AilingGu ha conquistato la medaglianelalle Olimpiadi Invernali di. Laha rispettato il pronostico della vigilia e ha trionfato con pieno merito di fronte al proprio pubblico, conquistando il secondo titolo in questa edizione dei Giochi. Laasiatica, un vero e proprio idolo in Patria, amatissima icona di bellezza seguita dalle più importanti case di moda al mondo, ha giganteggiato in lungo e in lungo, sfoggiando tutte le sue doti tecniche e offrendo un’acrobatica davvero impareggiabile. Le accreditate rivali in gara hanno provato a contrastarla, ma non c’è stato nulla da fare contro un’atleta che in stagione ha già vinto quattro gare di Coppa del Mondo (è imbattuta nella specialità). La Campionessa del Mondo in ...