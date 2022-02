Sci di fondo oggi, 50 km Pechino 2022: orari, startlist, canale tv, streaming, pettorali italiani (Di sabato 19 febbraio 2022) Siamo arrivati all’ultimo appuntamento per lo sci di fondo maschile ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022: oggi sabato 19 febbraio potremo assistere alla 50 km in tecnica libera mass start. Vista la rinuncia di Francesco De Fabiani, per l’Italia ci saranno due atleti a rappresentare i colori azzurri, vale a dire Giandomenico Salvadori (pettorale 28) e Paolo Ventura (32); le percentuali di successo o di raggiungere una medaglia, a meno di sorprese, sono remote. Le previsioni vanno verso uno scontro per la medaglia d’oro tra i soliti noti, il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo e il russo Alexander Bolshunov, senza però dimenticare altri atleti che possono sperare in una medaglia come i russi Denis Spitsov e Ivan Yakimushkin. Sci di fondo, Francesco De Fabiani non disputerà la 50 km: una scelta ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) Siamo arrivati all’ultimo appuntamento per lo sci dimaschile ai Giochi Olimpici Invernali disabato 19 febbraio potremo assistere alla 50 km in tecnica libera mass start. Vista la rinuncia di Francesco De Fabiani, per l’Italia ci saranno due atleti a rappresentare i colori azzurri, vale a dire Giandomenico Salvadori (pettorale 28) e Paolo Ventura (32); le percentuali di successo o di raggiungere una medaglia, a meno di sorprese, sono remote. Le previsioni vanno verso uno scontro per la medaglia d’oro tra i soliti noti, il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo e il russo Alexander Bolshunov, senza però dimenticare altri atleti che possono sperare in una medaglia come i russi Denis Spitsov e Ivan Yakimushkin. Sci di, Francesco De Fabiani non disputerà la 50 km: una scelta ...

Advertising

Eurosport_IT : 3?6??? Con il bronzo di Brignone nella combinata, lo sci alpino appaia lo sci di fondo nel numero di medaglie olim… - Coninews : Un sabato per cuori forti, tra sci alpino e pattinaggio di velocità, senza dimenticare il fascino della 50 km di sc… - Coninews : Brividi di emozione! ??????? A #Beijing2022 sarà un venerdì adrenalinico con finali molto attese per i colori itali… - PaulJohnMary : RT @Coninews: Un sabato per cuori forti, tra sci alpino e pattinaggio di velocità, senza dimenticare il fascino della 50 km di sci di fondo… - cinziaderossi80 : RT @visit_lazio: Pistaaaa ?? 12 chilometri di piste da discesa alpina tra nere, blu e rosse, oltre all’anello per lo sci di fondo di cinqu… -