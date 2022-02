Quel pasticciaccio brutto delle concessioni balneari Scrive Pennisi

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Cosa c’entrano l’Università di Friburgo e la Mont Pélerin Society con le? C’entrano dal 17 febbraio, quando il prof. Lars Peter Feld è diventato consigliere speciale del ministroFinanze della Repubblica Federale Tedesca, Christian Linder. Il cinquantacinquenne prof. Feld è ordinario all’Università di Friburgo e uno dei più noti esponenti della Mont Pélerin Society, associazione di intellettuali (non solo economisti) nata su iniziativa anche di Milton Friedman e di Friedrich August von Hayek per diffondere il pensiero liberale. Feld è il braccio destro di Linder ed avrà voce non secondaria nell’erogazione degli aiuti europei della Recovery and Resilience Facility del Next Generation Eu. Come molti tedeschi viene spesso in vacanza in Italia; conosce le nostre spiagge ed i loro problemi. Ha più volte auspicato ...

