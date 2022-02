Privacy Sandbox di Google, la vera soluzione per dire addio ai cookies su mobile? (Di venerdì 18 febbraio 2022) Un nuovo approccio in tema di Privacy. Un approccio diverso da quello tradizionale e convenzionale degli annunci, considerati troppo limitanti. In quest’ottica è nato e si sta sviluppando Privacy Sandbox di Google, un progetto atto a creare portali standardizzati con il fine di accedere alle informazioni degli utenti, senza però compromettere la Privacy. In due parole: addio cookies (su mobile). Novità sui cookies con Google Sandbox – Adobe StockLe app mobili sono una parte fondamentale della vita quotidiana online. Attualmente oltre il 90% delle applicazioni su Google Play sono gratuite e forniscono l’accesso a contenuti e servizi di valore a miliardi di utenti. La pubblicità digitale ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) Un nuovo approccio in tema di. Un approccio diverso da quello tradizionale e convenzionale degli annunci, considerati troppo limitanti. In quest’ottica è nato e si sta sviluppandodi, un progetto atto a creare portali standardizzati con il fine di accedere alle informazioni degli utenti, senza però compromettere la. In due parole:(su). Novità suicon– Adobe StockLe app mobili sono una parte fondamentale della vita quotidiana online. Attualmente oltre il 90% delle applicazioni suPlay sono gratuite e forniscono l’accesso a contenuti e servizi di valore a miliardi di utenti. La pubblicità digitale ...

