Nessuna punizione per Nathaly: Soleil Sorge non ci sta, delusa dal GF VIP 6 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo la diretta del Grande Fratello VIP 6 di ieri, i concorrenti hanno fatto un po' il punto della situazione. In particolare Sophie Codegoni e Soleil Sorge hanno parlato di quello che è successo ad Alessandro Basciano che ha subito un provvedimento disciplinare ed è stato mandato in nomination d'ufficio. Una decisione che per le due concorrenti, potrebbe anche essere giusta, se solo si fosse fatto qualcosa anche contro altri vipponi, che di certo non si sono comportanti molto bene. Soleil in particolare, visto che è stata travolta mesi fa da diverse polemiche, che l'hanno vista costretta anche a scusarsi in diretta, ha fatto notare che ieri, come si è visto anche nelle clip mandate in onda, la Caldonazzo è stata molto aggressiva verbalmente contro Jessica. Nulla però è stato detto sulle frasi usate dall'attrice. Eppure la Caldonazzo ...

x_juanstylvato5 : @jawaadhugsme Quando Alex voleva picchiare Aldo. Alex e Delia sempre senza microfoni, si chiudono in bagno insieme.… - ClaudioKlaus86 : @GrandeFratello Alex Belli, Katia Ricciarelli, Soleil, le princess, continuo!? Hanno campato il gf senza microfono… - inegatiivecreep : In tutto ciò stanno punendo Alessandro, ma ho visto gente come Alex, Delia, Nathalie, Katia usare le stesse espress… - Mikirossi6 : @lareginaderoma Regina si è spenta ancora Soleil da quando è entrato quel cretino non è più lei ! Che godu… - GabrieleMastan1 : @linea_inter @CensuraFreemind Non ho visto nessuna accelerata . Ho visto un corner regalato è una punizione dalla s… -