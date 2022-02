Maratona di 1992-1993-1994 per i trent’anni di Tangentopoli, la serie su Mani Pulite torna su Sky Atlantic +1 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Una Maratona di 1992-1993-1994 in occasione del trentesimo anniversario di Tangentopoli: per ricordare la maxi-inchiesta di Mani Pulite, il cui inizio si riconduce simbolicamente al 17 febbraio 1992, giorno dell’arresto del dirigente del Pio Albergo Trivulzio Mario Chiesa, Sky Atlantic +1 (al canale 111 di Sky) si trasforma in un canale dedicato alla serie tratta “da un’idea di Stefano Accorsi”, come da tormentone che ha accompagnato le sue tre stagioni. La Maratona di 1992-1993-1994, con ciascun capitolo della trilogia, è in onda per tutto il giorno il 19 e il 20 febbraio su Sky Atlantic Maratone – A trent’anni da ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) Unadiin occasione del trentesimo anniversario di: per ricordare la maxi-inchiesta di, il cui inizio si riconduce simbolicamente al 17 febbraio, giorno dell’arresto del dirigente del Pio Albergo Trivulzio Mario Chiesa, Sky+1 (al canale 111 di Sky) si trasforma in un canale dedicato allatratta “da un’idea di Stefano Accorsi”, come da tormentone che ha accompagnato le sue tre stagioni. Ladi, con ciascun capitolo della trilogia, è in onda per tutto il giorno il 19 e il 20 febbraio su SkyMaratone – Ada ...

Advertising

LiFreDan : RT @SkyTG24: Tangentopoli, il pop up channel dedicato alla Maratona 1992, 1993 e 1994 si accende su Sky - statodelsud : Tangentopoli, il pop up channel dedicato alla Maratona 1992, 1993 e 1994 si accende su Sky - Pino__Merola : Tangentopoli, il pop up channel dedicato alla Maratona 1992, 1993 e 1994 si accende su Sky - SkyTG24 : Tangentopoli, il pop up channel dedicato alla Maratona 1992, 1993 e 1994 si accende su Sky - staragenzia : Chef Rino de Pasquale, titolare del ristorante “l’Orecchietta” (San severo- FG) dal 1992 al 2001, portato sulle tes… -