LIVE Volta ao Algarve 2022, tappa di oggi in DIRETTA: sette uomini in fuga, gruppo a 5'50" (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA VUELTA A ANDALUCIA 16.09 Il plotone è trainato dalla Groupama-FDJ di David Gaudu e il gap si sta riducendo chilometro dopo chilometro. 16.06 Distacco che è diminuito di una trentina di secondi: il gruppo torna sotto i sei minuti 16.03 gruppo che ha lasciato libertà a questi corridori che sono lontani in classifica generale: tutti e sette pagano oltre dieci minuti dal leader David Gaudu. 16.00 Breve tratto di pianura prima di ritornare ad affrontare qualche sali e scendi: è una frazione che presenta delle insidie al suo interno. 15.56 Ricordiamo i nomi dei sette fuggitivi: Txomin Juaristi (Euskaltel – Euskadi), Rafael Laurenço (Atum ...

