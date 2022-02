LIVE Biathlon, Mass start Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Johannes Boe è ancora d’oro (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.43: Lukas Hofer ha chiuso al ventisettesimo posto. Gara davvero difficile per lui. 10.41: Splendido quinto posto di Dominik Windisch. Peccato per quei due errori a terra nel secondo poligono. L’azzurro ha chiuso ad oltre un minuto e mezzo da Boe, ma davvero è stato eccellente nell’ultimo giro. 10.40: Quarta posizione per Quentin Fillon Maillet, che non riesce a vincere una medaglia in ogni gara. 10.39: Argento per lo svedese Ponsiluoma, che ha chiuso a 40 secondi da Boe. Clamoroso bronzo per Christiansen ad oltre un minuto da Boe. 10.38: Johannes BOE CONQUISTA LA MEDAGLIA d’oro! Quarto titolo in questa Olimpiade per il norvegese, che si è dimostrato assolutamente il più forte di tutti. 10.35: Il podio ormai è certo. Johannes Boe ha vinto la medaglia ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.43: Lukas Hofer ha chiuso al ventisettesimo posto. Gara davvero difficile per lui. 10.41: Splendido quinto posto di Dominik Windisch. Peccato per quei due errori a terra nel secondo poligono. L’azzurro ha chiuso ad oltre un minuto e mezzo da Boe, ma davvero è stato eccellente nell’ultimo giro. 10.40: Quarta posizione per Quentin Fillon Maillet, che non riesce a vincere una medaglia in ogni gara. 10.39: Argento per lo svedese Ponsiluoma, che ha chiuso a 40 secondi da Boe. Clamoroso bronzo per Christiansen ad oltre un minuto da Boe. 10.38:BOE CONQUISTA LA MEDAGLIA! Quarto titolo in questa Olimpiade per il norvegese, che si è dimostrato assolutamente il più forte di tutti. 10.35: Il podio ormai è certo.Boe ha vinto la medaglia ...

