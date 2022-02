“Le carriere vanno separate, ma il referendum non aiuta a farlo”. Intervista al pm Bono (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Nel merito io sono assolutamente favorevole alla separazione delle carriere, ma questo referendum, purtroppo, non incide come si pensa”. Gaetano Bono, rampante sostituto procuratore a Siracusa è uno dei pochi pm italiani che considera la separazione delle carriere di giudici e procuratori un passaggio necessario per ricostituire la credibilità dei magistrati italiani. “Diciamo che tra i miei colleghi in attività la mia è una posizione minoritaria, quelli in pensione si lasciano più andare”, ride. Nonostante questo però è convinto che il referendum presentato da Lega e partito Radicale, ritenuto due giorni fa tra quelli ammissibili dalla Corte Costituzionale, non cambi poi più di tanto le cose. “Già parlare di separazione delle carriere è improprio – dice –, perché con quel quesito si ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Nel merito io sono assolutamente favorevole alla separazione delle, ma questo, purtroppo, non incide come si pensa”. Gaetano, rampante sostituto procuratore a Siracusa è uno dei pochi pm italiani che considera la separazione delledi giudici e procuratori un passaggio necessario per ricostituire la credibilità dei magistrati italiani. “Diciamo che tra i miei colleghi in attività la mia è una posizione minoritaria, quelli in pensione si lasciano più andare”, ride. Nonostante questo però è convinto che ilpresentato da Lega e partito Radicale, ritenuto due giorni fa tra quelli ammissibili dalla Corte Costituzionale, non cambi poi più di tanto le cose. “Già parlare di separazione delleè improprio – dice –, perché con quel quesito si ...

