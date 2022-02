I Negrita protagonisti di “My Generation” su Sky Arte (Di venerdì 18 febbraio 2022) AREZZO – Sabato 19 Febbraio alle ore 20:15 su Sky Arte, canale 120 del satellite, i Negrita saranno ospiti di “My Generation”, un programma di Max De Carolis e Fabio Luzietti, scritto con Margherita Bordino e Martina Riva. Produttori esecutivi Giacomo Laria, Luigi Lombardi e Claudio Traini. Regia di Max De Carolis. Una produzione Erma Pictures e Mods Art. Sarà un’occasione imperdibile per conoscere meglio la celebre rock-band aretina, attiva da quasi 30 anni e capitanata da Pau. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 18 febbraio 2022) AREZZO – Sabato 19 Febbraio alle ore 20:15 su Sky, canale 120 del satellite, isaranno ospiti di “My”, un programma di Max De Carolis e Fabio Luzietti, scritto con Margherita Bordino e Martina Riva. Produttori esecutivi Giacomo Laria, Luigi Lombardi e Claudio Traini. Regia di Max De Carolis. Una produzione Erma Pictures e Mods Art. Sarà un’occasione imperdibile per conoscere meglio la celebre rock-band aretina, attiva da quasi 30 anni e capitanata da Pau. L'articolo L'Opinionista.

