Gli studenti dell'area flegrea partecipano alla manifestazione a Napoli (Di venerdì 18 febbraio 2022) Stamattina a Napoli ed in molte città italiane ci sono state manifestazioni degli studenti contro la riforma della 'Buona Scuola' e in memoria dei due ragazzi morti nei giorni scorsi mentre svolgevano stage nell'ambito del progetto di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro). La manifestazione è stata organizzata dalla Rete degli studenti medi, dall'Unione degli studenti e dall'Unione

GiuseppeConteIT : Oggi gli studenti in piazza chiedono risposte e tutele per il loro futuro lavorativo, dopo le recenti tragedie che… - Agenzia_Ansa : Oggi gli studenti delle superiori torneranno a manifestare contro la scuola-lavoro, dopo la morte di Giuseppe Lenoc… - gparagone : Chi voleva i giovani e gli studenti apatici rispetto alla politica oggi è servito: basta con la compressione dei di… - Paolo_Piccinini : #MarcoLiccione ciao ciao, manco gli studenti ti vogliono ?? - mdiparbleu : RT @LRDLofficial: sostegno a tutte le studentesse e gli studenti in piazza. -