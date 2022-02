Gli auguri di buon compleanno a Roberto Baggio, è della figlia il “Ti amo” più bello (Di venerdì 18 febbraio 2022) Oggi Roberto Baggio compie 55 anni, lo celebrano in tutta Italia ma gli auguri più belli per il suo compleanno sono quelli di sua figlia, Valentina. Sui social la primogenita di Roberto Baggio scrive gli auguri speciali, quei “Ti amo” colmi di tutto, di una vita speciale per entrambi. Valentina ha scelto le foto che rappresentano Roberto Baggio nei vari momenti della sua vita, abbracciato a lei, mentre fa la spesa al supermercato, con lei quando era piccola e scrive: “auguri Papito del mio cuore”. Ma è tra le storie di Instagram che spiega perché lo ama così tanto ed è una lunga poesia d’amore con tanti versi, tanti ti amo, uno per ogni foto del suo adorato papà. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 18 febbraio 2022) Oggicompie 55 anni, lo celebrano in tutta Italia ma glipiù belli per il suosono quelli di sua, Valentina. Sui social la primogenita discrive glispeciali, quei “Ti amo” colmi di tutto, di una vita speciale per entrambi. Valentina ha scelto le foto che rappresentanonei vari momentisua vita, abbracciato a lei, mentre fa la spesa al supermercato, con lei quando era piccola e scrive: “Papito del mio cuore”. Ma è tra le storie di Instagram che spiega perché lo ama così tanto ed è una lunga poesia d’amore con tanti versi, tanti ti amo, uno per ogni foto del suo adorato papà. ...

