Gf Vip 6 | Soleil Sorge sulla disparità di trattamento tra lei e Nathaly Caldonazzo | “Ha detto a Jessica che urlava come una scimmia | quando ho usato io quelle parole…”

Soleil Sorge, dopo la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, ha cavalcato l'onda della polemica contro il diverso trattamento che viene fatto ai concorrenti all'interno della Casa. L'occasione scatenante è stata il provvedimento disciplinare subito da Alessandro Basciano. Alfonso Signorini ha infatti punito l'ex corteggiatore con una nomination d'ufficio per aver avuto un comportamento eccessivamente aggressivo. Un richiamo doveroso, visto che Alessandro, durante il suo forte momento di rabbia aveva violato anche la regola principale del gioco, ovvero quella di tenere sempre il microfono indossato. Già durante la puntata, Soleil aveva avuto modo di dire la sua a Basciano, a proposito del modus operandi della redazione di avere due pesi e due misure con i concorrenti: Mi dispiace perché qua dentro ne ho sentite ...

