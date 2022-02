Fulminacci | in arrivo il disco Tante care cose e altri successi e un feat con Willie Peyote

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 18 febbraio 2022)annuncia una nuova versione dell’ultimoe unconA quasi un anno dal suo secondo album, dopo averci fatto entrare nel Far West con Brutte Compagnie,è pronto a regalare al suo pubblico nuove grandi emozioni, per riuscire ancora una volta ad abbracciarlo e sconvolgerlo nel profondo come solo lui, con la sua musica e le sue parole, sa fare. Torna, venerdì 11 marzo, con(Maciste Dischi/Artist First), una nuova versione del suo ultimo album, che ...