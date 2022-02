Calcio | Serie A 2022 | Belotti risponde a de Ligt e Juventus-Torino finisce sull’1-1

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Un derby è sempre un derby e l’intensità la fa sempre da padrona, come si è visto in quello della Mole di questa sera.si conclude sul punteggio di 1-1 e, da una parte, rallenta la corsa della squadra di mister Allegri verso la qualificazione alla prossima Champions League, dall’altra non cambia in maniera particolare la stagione dei ragazzi di mister Juric. A questo punto in classifica i bianconeri rimangono quarti a 47 punti con 3 lunghezze di vantaggio sull’Atalanta (ma con 2 match giocati in più) mentre i granata sono decimi a quota 33 punti. Lasi è schierata in campo con il 4-3-3 con Szczesny tra i pali, quindi Cuadrado, Alex Sandro, dee Pellegrini, a centrocampo Zakaria, Locatelli e Rabiot, mentre davanti il solito tridente composta da Dybala, Vlahovic e Morata. Il ...