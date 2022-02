Cagliari, il presidente Giulini presente all’allenamento: problemi per Mazzarri (Di venerdì 18 febbraio 2022) Archiviata la sfida europea contro il Barcellona, il Napoli ha iniziato a pensare alla gara contro il Cagliari in programma lunedì sera. Gli azzurri inseguono il sogno Scudetto e vogliono blindare la zona Champions League. Dall’altra parte, Walter Mazzarri sta lottando per la salvezza e proverà a vincere per staccarsi dalle inseguitrici. Cagliari (Getty Images)Cagliari, 7 calciatori si allenano a parte all’allenamento odierno del Cagliari ha assistito anche il presidente Tommaso Giulini. Il patron dei sardi è andato a salutare la squadra e a dare la forza in vista della sfida di lunedì. Ma intanto Mazzarri deve fare i conti con i problemi di rosa. Infatti, così come riferito dal club stesso in una nota ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 18 febbraio 2022) Archiviata la sfida europea contro il Barcellona, il Napoli ha iniziato a pensare alla gara contro ilin programma lunedì sera. Gli azzurri inseguono il sogno Scudetto e vogliono blindare la zona Champions League. Dall’altra parte, Waltersta lottando per la salvezza e proverà a vincere per staccarsi dalle inseguitrici.(Getty Images), 7 calciatori si allenano a parteodierno delha assistito anche ilTommaso. Il patron dei sardi è andato a salutare la squadra e a dare la forza in vista della sfida di lunedì. Ma intantodeve fare i conti con idi rosa. Infatti, così come riferito dal club stesso in una nota ...

Advertising

Spazio_Napoli : Cagliari, il presidente Giulini presente all’allenamento: problemi per Mazzarri - francescotirit1 : @ilfattoblog @fattoquotidiano Siete certi che i PM di Tangentopoli hanno agito in maniera corretta senza alcuna for… - Steno75sr : @marifcinter Sei scappato come un coniglio, parlavi male di tutti, nessuno escluso dirigenti e presidente, in campo… - lupazzottu : RT @francotaratufo2: “Cagliari, presidente Eni, si suicidò in prigione nel 134° giorno di quella carcerazione preventiva di cui, dopo 30 an… - DogoAntonio : RT @erretti42: “Cagliari, presidente Eni, si suicidò in prigione nel 134° giorno di quella carcerazione preventiva di cui, dopo 30 anni, in… -