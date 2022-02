Vaccino Omicron, Ema: “Per ora benefici non significativi” (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Variante Omicron del covid e Vaccino ad hoc, i dati preliminari su studi di laboratorio su modelli animali, almeno al momento, “non suggeriscono un significativo guadagno in risposta immunitaria e protezione” rispetto agli attuali vaccini anti covid “somministrati come booster dopo un ciclo primario”. A fare il punto è stato Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici Covid-19 dell’Agenzia europea del farmaco Ema, durante il briefing periodico con la stampa. “Sta andando avanti – ha spiegato – il confronto con le aziende produttrici riguardo ai loro progressi nei trial clinici su vaccini anti-Covid sperimentali con composizione aggiornata. Studi che guardano alla sicurezza e all’immunogenicità di un primo o un secondo booster con vaccini attuali paragonati a vaccini specifici monovalenti per Omicron o ... Leggi su italiasera (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Variantedel covid ead hoc, i dati preliminari su studi di laboratorio su modelli animali, almeno al momento, “non suggeriscono un significativo guadagno in risposta immunitaria e protezione” rispetto agli attuali vaccini anti covid “somministrati come booster dopo un ciclo primario”. A fare il punto è stato Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici Covid-19 dell’Agenzia europea del farmaco Ema, durante il briefing periodico con la stampa. “Sta andando avanti – ha spiegato – il confronto con le aziende produttrici riguardo ai loro progressi nei trial clinici su vaccini anti-Covid sperimentali con composizione aggiornata. Studi che guardano alla sicurezza e all’immunogenicità di un primo o un secondo booster con vaccini attuali paragonati a vaccini specifici monovalenti pero ...

