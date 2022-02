Short Track, Arianna Fontana: “La Fisg vuole mettermi in una scatola. Se queste sono le premesse, non andiamo avanti” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Arianna Fontana ieri ha scritto una nuova pagina di storia. La campionessa valtellinese ha vinto la sua undicesima medaglia olimpica in carriera, conquistando l’argento nei 1500 metri dello Short Track ai Giochi Invernali di Pechino (Cina). Un risultato che ha proiettato Arianna nell’Olimpo visto che nessun italiano ha vinto più di lei negli sport invernali alle Olimpiadi, scavalcando quindi Stefania Belmondo (10 medaglie). Tuttavia, Fontana è tornata sulle polemiche riguardanti la gestione della Federazione Italiana nei suoi confronti e di suo marito (tecnico personale) Anthony Lobello, oggetto del contendere tra l’azzurra e la Fisg, poco propensa ad accettarlo come tecnico di tutta la selezione nazionale. Una situazione che ha portato Arianna ad ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022)ieri ha scritto una nuova pagina di storia. La campionessa valtellinese ha vinto la sua undicesima medaglia olimpica in carriera, conquistando l’argento nei 1500 metri delloai Giochi Invernali di Pechino (Cina). Un risultato che ha proiettatonell’Olimpo visto che nessun italiano ha vinto più di lei negli sport invernali alle Olimpiadi, scavalcando quindi Stefania Belmondo (10 medaglie). Tuttavia,è tornata sulle polemiche riguardanti la gestione della Federazione Italiana nei suoi confronti e di suo marito (tecnico personale) Anthony Lobello, oggetto del contendere tra l’azzurra e la, poco propensa ad accettarlo come tecnico di tutta la selezione nazionale. Una situazione che ha portatoad ...

