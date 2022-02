Michelle Hunziker rispolvera abiti del 2007 per il suo amarcord televisivo (Di giovedì 17 febbraio 2022) Chapeaux alla conduttrice svizzera che per la prima puntata dello show in onda su Canale 5, Michelle Impossible, sfodera un arsenale di mise griffate Armani Privé, tra cui due abiti indossati sul palco di Sanremo di 15 anni fa Leggi su vanityfair (Di giovedì 17 febbraio 2022) Chapeaux alla conduttrice svizzera che per la prima puntata dello show in onda su Canale 5,Impossible, sfodera un arsenale di mise griffate Armani Privé, tra cui dueindossati sul palco di Sanremo di 15 anni fa

