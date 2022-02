Kosovo festeggia 14 anni indipendenza | ma ombre sul dialogo

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Ilcelebra oggi il 14/moversario della sua proclamazione didalla Serbia in un'atmosfera di festa per la conferma della propria libertà e sovranità , ma al tempo stesso di ...

A Pristina, dove la sede del governo e tutti gli edifici pubblici mostrano la bandiera nazionale del, verrà reso omaggio al defunto primo presidente Ibrahim Rugova, con il parlamento che si ...... che ha percorso sin dal suo inizio nell'alto medioevo e la cui identità europea e cristiana confermato attraverso grandi battaglie per l'Europa come quella innel 1389. Anche oggi, il 15 ...(ANSA) - PRISTINA, 17 FEB - Il Kosovo celebra oggi il 14/mo anniversario della sua proclamazione di indipendenza dalla Serbia in un'atmosfera di festa per la conferma della propria libertà e sovranità ...Pubblichiamo dall'associazione Italo- Albanese di Trieste "Arbëria"  Oggi, 17 febbraio, il Kosovo celebra i suoi 14 anni d’indipendenza. Auguri per questo benedetto giorno dell’indipendenza del Kosov ...