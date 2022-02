Juve | Allegri | ' Col Toro gara speciale | Juric ha ridato un' anima ai granata Complimenti all' Inter'

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Lasi appresta ad affrontare una partita delicata come il derby, ricco di motivazioni, e fondamentale per la classifica. Domani alle 20,45 uno snodo cruciale, e Maxriconosce le qualità ...

Advertising

juventusfc : Ultima dichiarazione di Mister Allegri: a breve le sue parole sul nostro sito, qui come sempre il video completo ??… - juventusfc : Inizia adesso la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE ?? @JuventusTv - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTv: - juve_magazine : JUVENTUS - Allegri: 'Morata? Sta facendo molto bene ed è sereno, poi a giugno vedremo' - HenriDali : Se quest anno non vince è fallimento. Punto. 17 anni che ci dicono: lavoriamo alla macchina dell’anno prossimo U… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Allegri

Tra pochi giorni latornerà in Champions contro il Villarreal , nel frattempo,fa i complimenti all'Inter , uscita sconfitta per mano del Liverpool: 'Bisogna solo fare i complimenti all'...Aprire un nuovo ciclo vincente è l'obiettivo di Massimiliano, che aspetta altri innesti nel corso dell'estate.Tornando indietro nel tempo ad esempio (precisamente alle stagioni 2017/2018 e 2018/2019) si nota come gli ultimi quattro derby disputati da Massimiliano Allegri (Coppa Italia compresa) sulla panchina ...Tornando indietro nel tempo ad esempio (precisamente alle stagioni 2017/2018 e 2018/2019) si nota come gli ultimi quattro derby disputati da Massimiliano Allegri (Coppa Italia compresa) sulla panchina ...