Judo, Grand Slam Tel Aviv 2022: Francesca Milani e Odette Giuffrida sul podio al rientro dopo Tokyo (Di giovedì 17 febbraio 2022) La prima giornata del Grand Slam di Tel Aviv 2022 si è conclusa con due podi importanti per l’Italia, che conferma così i buoni risultati dei primi tornei stagionali in attesa di provare ad incrementare ulteriormente il bottino della spedizione tra venerdì e sabato. Francesca Milani si merita la copertina odierna, grazie ad un percorso entusiasmante e di Grande spessore che l’ha portata sino al secondo posto nella categoria fino a 48 kg nella sua prima apparizione ufficiale nel World Tour dopo le Olimpiadi di Tokyo. La 28enne romana, al quarto podio consecutivo in un Grand Slam, si è fatta strada nella Pool D imponendosi per ippon in meno di due minuti sull’israeliana Tamar Malca e ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022) La prima giornata deldi Telsi è conclusa con due podi importanti per l’Italia, che conferma così i buoni risultati dei primi tornei stagionali in attesa di provare ad incrementare ulteriormente il bottino della spedizione tra venerdì e sabato.si merita la copertina odierna, grazie ad un percorso entusiasmante e die spessore che l’ha portata sino al secondo posto nella categoria fino a 48 kg nella sua prima apparizione ufficiale nel World Tourle Olimpiadi di. La 28enne romana, al quartoconsecutivo in un, si è fatta strada nella Pool D imponendosi per ippon in meno di due minuti sull’israeliana Tamar Malca e ...

Advertising

Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA JUDO GRAND SLAM TEL AVIV, BRONZO PER ODETTE GIUFFRIDA Battuta l'israeliana Gefen Primo per ippon (52 kg) #SkySport… - Lodamarco1 : RT @SkySport: ULTIM'ORA JUDO GRAND SLAM TEL AVIV, BRONZO PER ODETTE GIUFFRIDA Battuta l'israeliana Gefen Primo per ippon (52 kg) #SkySport… - QhodwoL : RT @SkySport: ULTIM'ORA JUDO GRAND SLAM TEL AVIV, BRONZO PER ODETTE GIUFFRIDA Battuta l'israeliana Gefen Primo per ippon (52 kg) #SkySport… - SkySport : ULTIM'ORA JUDO GRAND SLAM TEL AVIV, BRONZO PER ODETTE GIUFFRIDA Battuta l'israeliana Gefen Primo per ippon (52 kg)… - ottopagine : Judo, Scutto ed Esposito in gara al Grand Slam di Tel Aviv #Napoli -