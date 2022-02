Grande Fratello Vip, Soleil Sorge crolla in lacrime tra le braccia di Alex: "Sei qui per Delia, non per me" (Di giovedì 17 febbraio 2022) Soleil travolta dalla gelosia. Lo sconforto dell'ex corteggiatrice nei confronti del suo amico artistico. Leggi su comingsoon (Di giovedì 17 febbraio 2022)travolta dalla gelosia. Lo sconforto dell'ex corteggiatrice nei confronti del suo amico artistico.

Advertising

Smile_Giulia23 : RT @liebemichviel: Ma che si pensa la Mediaset? Che guarderemo il grande fratello solo per il triangolo invece che Doc? Ma dai su #docnelle… - larabettini1974 : RT @frac933: Se fosse veramente così, vorrebbe dire che con un solo televoto abbiamo: -rotto il Grande Fratello -abbassato le ali al Forn… - liebemichviel : Ma che si pensa la Mediaset? Che guarderemo il grande fratello solo per il triangolo invece che Doc? Ma dai su #docnelletuemani2 - LaMirietta : @blogtivvu Si è capito che ha il cellulare nella borsetta e grande fratello nn controlla?! Che presa in giro per il pubblico che guarda.. - CRISTIA06310327 : RT @Stellina_33: La coppia più bella e vera di questo grande fratello...tanti auguri x i vostri due mesi....ci fate emozionare ogni giorno… -