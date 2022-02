Gli indagati della violenza di gruppo nel Foggiano non rispondono al gip (Di giovedì 17 febbraio 2022) AGI - Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere al gip i tre giovani, tra i venti e ventuno anni, arrestati dai carabinieri di San Giovanni Rotondo nel Foggiano accusati di violenza sessuale di gruppo. I tre, incensurati, sono accusati a vario titolo di aver abusato di una donna straniera di 40 anni il 27 gennaio scorso. Uno di loro stava frequentando un corso per diventare carabiniere. Secondo il racconto della vittima i giovani hanno incontrato la donna e una sua amica in un locale di San Giovanni Rotondo e hanno consumato insieme alcuni drink. Poi la donna è uscita dal locale, forse per prendere una boccata d'aria ed è stata seguita dai giovani che avrebbero tentato di convincerla a salire a bordo sulla loro automobile. Fuori dal locale ci sarebbe stato un primo approccio sessuale. Al rifiuto ... Leggi su agi (Di giovedì 17 febbraio 2022) AGI - Si sono avvalsifacoltà di non rispondere al gip i tre giovani, tra i venti e ventuno anni, arrestati dai carabinieri di San Giovanni Rotondo nelaccusati disessuale di. I tre, incensurati, sono accusati a vario titolo di aver abusato di una donna straniera di 40 anni il 27 gennaio scorso. Uno di loro stava frequentando un corso per diventare carabiniere. Secondo il raccontovittima i giovani hanno incontrato la donna e una sua amica in un locale di San Giovanni Rotondo e hanno consumato insieme alcuni drink. Poi la donna è uscita dal locale, forse per prendere una boccata d'aria ed è stata seguita dai giovani che avrebbero tentato di convincerla a salire a bordo sulla loro automobile. Fuori dal locale ci sarebbe stato un primo approccio sessuale. Al rifiuto ...

