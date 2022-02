F1 | Otmar Szafnauer nuovo Team Principal di Alpine

(Di giovedì 17 febbraio 2022)è ufficialmente ildi. L’ex responsabile di Aston Martin si prepara per unruolo con la compagine francese che si appresta a dare battaglia nel Mondiale F1 2022 con il francese Esteban Ocon e lo spagnolo Fernando Alonso. Ilvolto della casa transalpina sarà affiancato dal neo-nominato Bruno Famin, direttore esecutivo del funzionamento dei motori che arriva direttamente dalla FIA. Resta anche il nostro Davide Brivio che supervisionerà lo sviluppo del talento dei giovani piloti ed esaminerà il coinvolgimento diin altre categorie. Laurent Rossi, CEO del marchio, ha rilasciato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “porterà la sua esperienza unica negli sport motoristici e ...

Advertising

ImpieriFilippo2 : RT @Formula1Co: @AlpineF1Team ha ufficialmente confermato che l'ex Tp dell'@AstonMartinF1 Otmar Szafnauer si unirà al team come nuovo team… - Formula1Co : @AlpineF1Team ha ufficialmente confermato che l'ex Tp dell'@AstonMartinF1 Otmar Szafnauer si unirà al team come nuo… - f1_notizie : L'Alpine ha annunciato che Otmar Szafnauer sarà il nuovo team principal #F1 - Luxgraph : F1, Alpine ha scelto il suo team principal: sarà Otmar Szafnauer - LucaSalvarani11 : RT @GiulyDuchessa: Ufficiale: Otmar Szafnauer è il nuovo Team Principal @AlpineF1Team #F1 #Formu1a -

Ultime Notizie dalla rete : Otmar Szafnauer

è il nuovo Team Principal della Alpine. L'annuncio è arrivato direttamente dalla scuderia francese di F1 che, contemporaneamente ha annunciato anche Bruno Famin come Direttore ...... Alpine ha confermato nuove modifiche alla struttura organizzativa della squadra che affronterà il prossimo mondiale 2022 di Formula 1, tra cui l'ingresso di, ex team principal dell'...Otmar Szafnauer è ufficialmente il Team Principal di Alpine. L’ex responsabile di Aston Martin si prepara per un nuovo ruolo con la compagine francese che si appresta a dare battaglia nel Mondiale F1 ...Otmar Szafnauer è il nuovo Team Principal della Alpine. L'annuncio è arrivato direttamente dalla scuderia francese di F1.