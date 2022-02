Dentro la cyber war russo-ucraina L’analista Fier | «Minacce anche per l’Italia»

Leggi su open.online

(Di giovedì 17 febbraio 2022) «Negli ultimi sette o otto anni, l’ha registrato una serie di attacchi informatici mai visti in nessun altro Paese sulla Terra». Ciaran Martin è stato a capo del NationalSecurity Center del Regno Unito, ora insegna come professore alla Oxford University. Per lui il disegno è chiaro: quella che stiamo vedendo in questi giorni è solo la parte più scenografica degli attacchi della Russia all’: quella fatta di mezzi pesanti spostati ai confini, di soldati che si esercitano per un attacco via terra e della diplomazia internazionale che è costantemente al lavoro per evitare che si ripeta quello che nel 2014 è successo con la Crimea. Ma oltre a questa, c’è un altro tipo di guerra che passa attraverso cavi e antenne: è lawar, una strategia di offesa basata sugli attacchi informatici che in questi ...