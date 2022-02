Bonus psicologo, l'Ordine toscano: "Ottima notizia: il disagio è crescente' (Di giovedì 17 febbraio 2022) La presidente Maria Antonietta Gulino: "Questa figura professionale non è più un lusso. Le richieste aumentano del 30%, ma tra i nostri iscritti solo 246 sono dipendenti ... Leggi su lanazione (Di giovedì 17 febbraio 2022) La presidente Maria Antonietta Gulino: "Questa figura professionale non è più un lusso. Le richieste aumentano del 30%, ma tra i nostri iscritti solo 246 sono dipendenti ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nella notte le commissioni hanno approvato il Bonus psicologo #ANSA - repubblica : Il bonus psicologo approvato nella notte con il decreto Milleproroghe: 20 milioni alle strutture sanitarie - Agenzia_Ansa : Il Bonus psicologo arriverà a 600 euro all'anno e potrebbe riguardare circa 18mila persone: sarà parametrato in bas… - FabioSebastiane : RT @marioadinolfi: Non ti pagano lo stipendio, non ti fanno salire su un autobus (il mio cane può, io no), non ti fanno neanche prendere un… - RubiuAntonello2 : #migliori come cavolo si fa'elargire il bonus psicologo dopo che speranza e compagni+CTS hanno scientificamente dis… -