Usa, il prete sbaglia la formula per decenni: in migliaia devono ribattezzarsi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L'errore è stato scoperto alla metà del 2021 e dopo le opportune verifiche Il vescovo della diocesi, Thomas Olmsted, ha informato i fedeli con una comunicazione ufficiale pubblicata sul sito della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L'errore è stato scoperto alla metà del 2021 e dopo le opportune verifiche Il vescovo della diocesi, Thomas Olmsted, ha informato i fedeli con una comunicazione ufficiale pubblicata sul sito della ...

Advertising

leogiordano_13 : La notizia è vera! Prete Cattolico di Phoenix battezza per decenni con formula sbagliata, fino all'intervento del v… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Usa, il prete sbaglia la formula per decenni: in migliaia devono ribattezzarsi #cristo #gesù #thomasolmsted #congrega… - SirArthurConanG : RT @MediasetTgcom24: Usa, il prete sbaglia la formula per decenni: in migliaia devono ribattezzarsi #cristo #gesù #thomasolmsted #congrega… - MediasetTgcom24 : Usa, il prete sbaglia la formula per decenni: in migliaia devono ribattezzarsi #cristo #gesù #thomasolmsted… - ticinonews : Prete usa parole sbagliate: in migliaia devono ribattezzarsi -