Spalletti: «Osimhen non ha nulla di muscolare, ha avuto un lieve gonfiore al ginocchio» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Conferenza di Luciano Spalletti alla vigilia di Barcellona-Napoli: Dobbiamo cercare di essere sempre il Napoli, di offrire sempre un buon calcio. In queste partite servono sia cuore sia cervello. Dobbiamo stare calmi, capire e scegliere i momenti giusti della partita, dobbiamo saper soffrire, conoscere il calcio. Non dobbiamo fare distinzioni tra una gara e l’altra. Non c’è una divisa differente da indossare tra una gara e l’altra. Se abbiamo ambizione di arrivare fino in fondo, dobbiamo farci trovare pronti. Non possiamo scegliere in quale periodo e in quale contesto affrontare gli avversari. Noi dobbiamo esibire il nostro calcio, il nostro marchio di squadra, poi ci saranno momenti in cui saremo costretti a difenderci. Mertens e Osimhen insieme? Quando abbiamo allestito la rosa, abbiamo pensato a giocatori che possono convivere. È chiaro che bisogna ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Conferenza di Lucianoalla vigilia di Barcellona-Napoli: Dobbiamo cercare di essere sempre il Napoli, di offrire sempre un buon calcio. In queste partite servono sia cuore sia cervello. Dobbiamo stare calmi, capire e scegliere i momenti giusti della partita, dobbiamo saper soffrire, conoscere il calcio. Non dobbiamo fare distinzioni tra una gara e l’altra. Non c’è una divisa differente da indossare tra una gara e l’altra. Se abbiamo ambizione di arrivare fino in fondo, dobbiamo farci trovare pronti. Non possiamo scegliere in quale periodo e in quale contesto affrontare gli avversari. Noi dobbiamo esibire il nostro calcio, il nostro marchio di squadra, poi ci saranno momenti in cui saremo costretti a difenderci. Mertens einsieme? Quando abbiamo allestito la rosa, abbiamo pensato a giocatori che possono convivere. È chiaro che bisogna ...

