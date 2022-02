Short track, Pechino 2022: Arianna Fontana e Cynthia Mascitto in semifinale dei 1500 metri (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Missione compiuta per Arianna Fontana e Cynthia Mascitto, impegnate nei quarti di finale dei 1500 metri dello Short track in quest’ultima giornata di gare per la disciplina alle Olimpiadi Invernali 2022 di Pechino (Cina). Fontana inserita nel secondo quarto ha gestito con grande esperienza la situazione, venendo fuori nel finale e abile a schivare la caduta dell’americana Julie Letai. Una prova di personalità della campionessa valtellinese, giunta seconda con il crono di 2:32.946 alle spalle della coreana Kim A Lang (2:32.879). Terzo posto e qualificazione in semifinale anche per Mascitto, in cerca di riscatto dopo la sfortunata caduta nella staffetta femminile. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Missione compiuta per, impegnate nei quarti di finale deidelloin quest’ultima giornata di gare per la disciplina alle Olimpiadi Invernalidi(Cina).inserita nel secondo quarto ha gestito con grande esperienza la situazione, venendo fuori nel finale e abile a schivare la caduta dell’americana Julie Letai. Una prova di personalità della campionessa valtellinese, giunta seconda con il crono di 2:32.946 alle spalle della coreana Kim A Lang (2:32.879). Terzo posto e qualificazione inanche per, in cerca di riscatto dopo la sfortunata caduta nella staffetta femminile. ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Liberi di sognare con #ItaliaTeam! ?????? Si comincia all’alba italiana con lo slalom speciale e si termina con lo sh… - Eurosport_IT : Sei anni fa metteva i pattini per la prima volta, oggi è campionessa Olimpica di short track, la prima afroamerican… - Coninews : Brividi di emozione! ??????? A #Beijing2022 sarà un venerdì adrenalinico con finali molto attese per i colori itali… - GabrieleRiva5 : RT @JohannesBuckler: A cosa sto pensando? In attesa della gara dei quarti di finale della mia gara olimpica sui 1000 m. dello short track r… - OA_Sport : #SHORTTRACK Arianna Fontana e Cynthia Mascitto timbrano il cartellino e approdano nelle semifinali dei 1500 metri… -