Sci di fondo, Pechino 2022: l'Italia di Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino è in finale col primo tempo nella sprint tc a coppie!

l'Italia di Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino è in finale col miglior crono d'ingresso nella sprint a coppie maschile in tecnica classica dello sci di fondo delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: le semifinali hanno appena decretato quali saranno i 10 Paesi che si giocheranno le medaglie e gli azzurri si sono dimostrati in palla. La prima semifinale, come al solito la più lenta delle due, vede la qualificazione per piazzamento della Norvegia, prima in 20'17?28, della Francia, seconda al fotofinish a 0?03, della Finlandia, terza in volata a 0?53, e del Canada, quarto in controllo a 1?43. Molto più rapida la seconda semifinale, che registra il successo ...

