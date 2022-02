Roma, il club smentisce l’interesse per il calciatore: “Tutte notizie false” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Negli ultimi giorni in Russia sono circolate voci di interesse dello Spartak Mosca nei confronti di Henrik Mkhitaryan, che a fine stagione dovrebbe lasciare la Roma al termine del suo contratto. Il responsabile delle pubbliche relazioni del club russo però, ha smentito tali voci. Henrik Mkhitaryan, centrocampista della Roma in scadenza di contrattoQueste le parole: “Questa informazione è falsa. Abbiamo già smentito queste voci in precedenza e non abbiamo niente da aggiungere”. Mkhitaryan è in scadenza di contratto con il club giallorosso, e ad oggi non sono ancora iniziati i colloqui per un possibile rinnovo tra la Roma e il suo agente Mino Raiola. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Negli ultimi giorni in Russia sono circolate voci di interesse dello Spartak Mosca nei confronti di Henrik Mkhitaryan, che a fine stagione dovrebbe lasciare laal termine del suo contratto. Il responsabile delle pubbliche relazioni delrusso però, ha smentito tali voci. Henrik Mkhitaryan, centrocampista dellain scadenza di contrattoQueste le parole: “Questa informazione è falsa. Abbiamo già smentito queste voci in precedenza e non abbiamo niente da aggiungere”. Mkhitaryan è in scadenza di contratto con ilgiallorosso, e ad oggi non sono ancora iniziati i colloqui per un possibile rinnovo tra lae il suo agente Mino Raiola.

Advertising

OfficialASRoma : #AmamieBasta ?? ?? Oggi il Club ha donato materiale a ciascuna delle ASL romane per aiutare a garantire percorsi r… - GassmanGassmann : “io e i #GreenHeroes … firma copie!! Venerdì 11 alle ore 18 alla libreria @LaFeltrinelli di Roma in galleria Sordi,… - GassmanGassmann : Ieri grande giornata!! Presentazione di “Io e I green heroes” alla Feltrinelli in galleria Sordi a Roma!! Grazie!!!… - violanews : #Veretout può andarsene dalla #Roma. Un club di #SerieA su di lui ???? - sportli26181512 : Lazio, ecco i biglietti per il derby con la Roma: prelazione per gli abbonati: Il club biancoceleste, con largo ant… -