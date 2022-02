Report | la Corte dei conti apre un’istruttoria su presunte fatturazioni fittizie

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sigfrido Ranucci Le spese del programma Rai, ora, verranno poste sotto esame. Ladeiha avviatosul caso, in riferimento alle dichiarazioni rilasciate dall’attuale conduttore Sigfrido Ranucci in un video registrato nel 2014 a sua insaputa. Al centro della vicenda ci sarebbero ledi cui il giornalista parlava nel suddetto filmato, portato recentemente all’attenzione dal Riformista. Nel video in questione, Ranucci discuteva con due persone dell’acquisto di un video sull’ex sindaco di Verona, Flavio Tosi. “Per quello che riguarda il compenso, ho portato dei moduli che vanno riempiti. Ovviamente non dovete mettere i nomi vostri. Dovete trovare delle persone o società che ci vendono del materiale ...

La Corte dei Conti, tramite la propria Procura regionale del Lazio, ha deciso di aprire un fascicolo di inchiesta sulle presunte fatture fittizie della trasmissione: gli ultimi giorni di forte ... Al centro della vicenda ci sarebbero le presunte fatturazioni fittizie di cui il conduttore della trasmissione, Sigfrido Ranucci, parla in un video registrato a sua insaputa nel 2014 e rilanciato di ... Le spese del programma Rai, ora, verranno poste sotto esame. La Corte dei Conti ha avviato un'istruttoria sul caso Report, in riferimento alle dichiarazioni rilasciate dall'attuale conduttore Sigfrido ...