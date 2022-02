Pechino Italia | bronzo nel pattinaggio di Short Track

Advertising

Agenzia_Ansa : Sofia Goggia (argento) e Nadia Delago (bronzo) centrano un podio storico per l'Italia a Pechino 2022 nella discesa… - Eurosport_IT : Il risveglio dell'Italia è da SOGNOOOO ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - Eurosport_IT : Con Sofia Goggia e Nadia Delago, l'Italia dello Sci Alpino aggiunge una doppietta fantastica alla lista Olimpica ????… - infoitsport : Pechino 2022: doppio successo per l'Italia nello short track - SLN_Magazine : Pechino 2022, il medagliere dell'Italia. Leggi l'articolo cliccando qui ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino Italia

DALL'INVIATO A. Fantastico short track ai Giochi di2022. Nel giro di venti minuti sono arrivate due medaglie: un bronzo dalla gara a squadre ... L'ha condotto quasi tutti i cinque ...Nei 1500 metri short track2022, tripudio azzurro. L'ultima giornata di gare dello short track regala altre due meravigliose medaglie per l'. Arianna Fontana conquista al fotofinish la medaglia d'argento sui 1500 ...L’Italia spera di essere protagonista e di giocarsi alcune chance ... gli italiani in gara oggi giovedì 17 febbraio alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Diretta tv, per gli abbonati, su Eurosport ...La combinata femminile è l’ultima gara individuale di sci alpino alle Olimpiadi pechinesi. L’Italia può sognare in grande con tre frecce da medaglia al proprio arco, ma sarà dura arginare le ambizioni ...