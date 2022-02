Pechino 2022: bronzo short track è la centesima medaglia per Malagò da quando guida il Coni (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb. - (Adnkronos) - centesima medaglia olimpica per il Presidente del Coni, Giovanni Malagò. Il bronzo vinto oggi dalla staffetta azzurra di short track sui 5.000 metri non solo trasforma la spedizione di Pechino 2022 nella seconda edizione azzurra più medagliata di sempre (dopo Lillehammer 1994 con 20 podi e a pari merito con Albertville 1992), ma regala al numero uno dello sport italiano la gioia di raggiungere un prestigioso traguardo a cifra tonda. Infatti da quando Malagò è presidente del Coni, l'Italia ha conquistato 8 medaglie a Sochi 2014 (6 argenti e 2 bronzi), 28 a Rio 2016 (8 ori, 12 argenti e 8 bronzi), 10 a PyeongChang 2018 (3 ori, 5 argenti e 2 ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb. - (Adnkronos) -olimpica per il Presidente del, Giovanni. Ilvinto oggi dalla staffetta azzurra disui 5.000 metri non solo trasforma la spedizione dinella seconda edizione azzurra piùta di sempre (dopo Lillehammer 1994 con 20 podi e a pari merito con Albertville 1992), ma regala al numero uno dello sport italiano la gioia di raggiungere un prestigioso traguardo a cifra tonda. Infatti daè presidente del, l'Italia ha conquistato 8 medaglie a Sochi 2014 (6 argenti e 2 bronzi), 28 a Rio 2016 (8 ori, 12 argenti e 8 bronzi), 10 a PyeongChang 2018 (3 ori, 5 argenti e 2 ...

